Владимир Валерьевич, как получилось так, что вы стали имплантологом? И как к вашей профессии относятся родственники? Многими науками и медициной я увлекался ещё с детства. Мой отец был доктором физико-математических наук, а ещё обожал генетику, биологию и биофизику. Мой дядя был известным геофизиком. Их работы стали главной отправной точкой для выбора профессии для меня. Но из множества направлений, которыми я интересовался, свой выбор я остановил именно на медицине. Потом решил, что из всего, что может дать медицина, имплантация мне интереснее всего.

Какое образование вы получали и в каких ВУЗах обучались? Я решил связать своё обучение с Америкой. Ведь только здесь, в передовых вузах страны, можно получить самое лучшее медицинское образование. Сначала это был Университет штата Огайо. После него в качестве продолжения обучения я выбрал Университет Пенсильвании. Ну а практику мне посчастливилось пройти в Университете Джорджтауна. Те знания, которые я получил во время обучения, я использую и сейчас.

Когда была проведена ваша первая имплантация в стоматологии и помните ли вы её? Конечно, то событие я помню в мельчайших подробностях. Это случилось в таком далёком 1994 году. А в 1996-м я провёл первую имплантацию на скуловой кости. Тогда о таких процедурах в России ещё не слышали, поэтому я считаю себя настоящим первопроходцем и основателем стоматологической имплантации в этой стране.

Что вы можете рассказать о современной и такой популярной методике, как All-on-4? Этот метод лечения сегодня идеально подходит для тех пациентов, которые полностью лишились зубов на верхней или нижней челюсти, либо на обеих сразу. Также данное восстановление зубного ряда идеально для тех, кто уже страдает атрофией костной ткани челюсти. Сейчас All-on-4 и All-on-6 являются настоящими лидерами в сфере имплантологии, и замены им пока не нашлось. Вообще, сомнительно, что такое может случиться. Более старые протоколы имплантации требуют обязательного предварительного применения костной пластики, что влечёт не только лишние финансовые расходы, но и затраты времени. Причём All-on-4 даёт возможность получить новые зубы буквально за один день, ведь мостовидный протез на вживлённые импланты устанавливается в день операции.

Когда вы впервые провели операцию по методике All-on-4? Впервые я использовал этот замечательный протокол для лечения полностью беззубой челюсти в 2004 году. Операция прошла успешно, пациент получил новые зубы, и это событие произвело большой фурор в российской стоматологии. И вот, спустя столько лет, этот протокол получил признание не только в Америке и в Европе, но и в РФ, где его применяют с большим успехом.

Как вам кажется, имеет ли смысл дальнейшее использование другой системы для восстановления зубного ряда – Zygoma? Да, скуловая имплантация сегодня стала актуальной как никогда. В нашей клинике за месяц проводится несколько таких операций, после которых мы получаем немало положительных отзывов наших пациентов. Такой вариант просто идеален для тех пациентов, которые имеют атрофию костной ткани. А компания-разработчик Nobel Biocare – это на самом деле передовая компания, все технологии и разработки которой уважают и ценят во всём мире.