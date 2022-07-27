Доктор Сойфер
Доктор Сойфер Владимир Вальерьевич
Владимир Валерьевич Сойфер – это стоматолог, которого можно смело назвать экспертом по идеальным улыбкам. Сегодня этот врач обладает более чем 25-летним опытом в такой сложной, но очень необходимой людям теме, как имплантология и протезирование.
Также Владимир Валерьевич прекрасно разбирается в челюстно-лицевой хирургии и хирургии реконструкции. Однако главным направлением этого врача является именно эстетическая стоматология. Ведь сегодня красивая улыбка, ровные и белые зубы, здоровые дёсны – это очень важный фактор не только для здоровья каждого человека, но и для прекрасного настроения и уверенности в себе.
Из-за больных, некрасивых от природы, или же разрушенных в течении жизни зубов, у человека часто снижается самооценка, а настроение находится на нуле. Но не стоит переживать, ведь современная медицина в лице Владимира Сойфера способна творить настоящие чудеса.
Доктор Сойфер интересуется развитием и использованием только современных методик в имплантации и протезировании. Именно он для полного восстановления зубного ряда впервые применил протокол лечения, который сегодня известен как «Всё-на-4» или, как его ещё называют, ALL-on-4. Ему же принадлежит успешность внедрения и другого, не менее популярного сегодня протокола лечения, который получил название «Всё-на-6», или ALL-on-6. Произошло это важное событие в отечественной стоматологии более 17 лет назад.
Именно по этой причине многие пациенты стараются попасть в «Центр имплантации American Dental», которым руководит доктор Сойфер. Причём в большинстве случаев это люди, которым отказали в операции в других, региональных, клиниках, посчитав, что выраженная атрофия костей челюсти не позволит провести процедуру по всем правилам и в строгом соответствии с разработанным протоколом. Сюда же часто приезжают пациенты, у которых из-за травмы, онкологического или другого заболевания отсутствует часть челюсти.
Некоторые факты из жизни Владимира Валерьевича Сойфера
Владимир Валерьевич является не только основателем и руководителем «Центра Имплантации American Dental», но и совмещает обязанности управленца с врачебной работой в клинике. Особое внимание уделяется им и его сотрудниками на внедрение в стоматологическую практику современных зарубежных методик лечения и имплантации зубов
Ведёт общеобразовательную практику, а также уже много лет является членом многочисленных медицинских стоматологических организаций, которые имеют безупречную репутацию как у медицинского сообщества, так и у пациентов.
Свою учёную степень бакалавра доктор получил в Университете штата Огайо, после чего окончил одно из престижных образовательных учреждений - Университет Пенсильвании, а клиническую практику как специалист с прекрасным образованием он начал в Университете Джорджтауна.
Свою первую хирургическую операцию этот врач провёл в 1996 году. И это, как было ожидаемо, была операция по установке скуловых имплантов, которая помогла пациенту вернуться к нормальной жизни.
Несколько лет уже известный врач посвятил работе на кафедре Государственного медико-стоматологического университета в Москве, где не только занимался преподавательской деятельностью, но и смог изучить все методики хирургического вмешательства, которые сегодня с успехом применяет для челюстно-лицевой зоны.
Свою первую операцию по методу «Всё-на-4» Владимир Валерьевич провёл в 2004 году. Произошло это в Американском стоматологическом центре. С тех пор таких операций с немедленной нагрузкой в его практике можно насчитать не меньше сотни.
Вопросы и ответы
Владимир Валерьевич, как получилось так, что вы стали имплантологом? И как к вашей профессии относятся родственники?
Многими науками и медициной я увлекался ещё с детства. Мой отец был доктором физико-математических наук, а ещё обожал генетику, биологию и биофизику. Мой дядя был известным геофизиком. Их работы стали главной отправной точкой для выбора профессии для меня. Но из множества направлений, которыми я интересовался, свой выбор я остановил именно на медицине. Потом решил, что из всего, что может дать медицина, имплантация мне интереснее всего.
Какое образование вы получали и в каких ВУЗах обучались?
Я решил связать своё обучение с Америкой. Ведь только здесь, в передовых вузах страны, можно получить самое лучшее медицинское образование. Сначала это был Университет штата Огайо. После него в качестве продолжения обучения я выбрал Университет Пенсильвании. Ну а практику мне посчастливилось пройти в Университете Джорджтауна. Те знания, которые я получил во время обучения, я использую и сейчас.
Когда была проведена ваша первая имплантация в стоматологии и помните ли вы её?
Конечно, то событие я помню в мельчайших подробностях. Это случилось в таком далёком 1994 году. А в 1996-м я провёл первую имплантацию на скуловой кости. Тогда о таких процедурах в России ещё не слышали, поэтому я считаю себя настоящим первопроходцем и основателем стоматологической имплантации в этой стране.
Что вы можете рассказать о современной и такой популярной методике, как All-on-4?
Этот метод лечения сегодня идеально подходит для тех пациентов, которые полностью лишились зубов на верхней или нижней челюсти, либо на обеих сразу. Также данное восстановление зубного ряда идеально для тех, кто уже страдает атрофией костной ткани челюсти. Сейчас All-on-4 и All-on-6 являются настоящими лидерами в сфере имплантологии, и замены им пока не нашлось. Вообще, сомнительно, что такое может случиться. Более старые протоколы имплантации требуют обязательного предварительного применения костной пластики, что влечёт не только лишние финансовые расходы, но и затраты времени. Причём All-on-4 даёт возможность получить новые зубы буквально за один день, ведь мостовидный протез на вживлённые импланты устанавливается в день операции.
Когда вы впервые провели операцию по методике All-on-4?
Впервые я использовал этот замечательный протокол для лечения полностью беззубой челюсти в 2004 году. Операция прошла успешно, пациент получил новые зубы, и это событие произвело большой фурор в российской стоматологии. И вот, спустя столько лет, этот протокол получил признание не только в Америке и в Европе, но и в РФ, где его применяют с большим успехом.
Как вам кажется, имеет ли смысл дальнейшее использование другой системы для восстановления зубного ряда – Zygoma?
Да, скуловая имплантация сегодня стала актуальной как никогда. В нашей клинике за месяц проводится несколько таких операций, после которых мы получаем немало положительных отзывов наших пациентов. Такой вариант просто идеален для тех пациентов, которые имеют атрофию костной ткани. А компания-разработчик Nobel Biocare – это на самом деле передовая компания, все технологии и разработки которой уважают и ценят во всём мире.
Помимо руководства клиники вы ещё ведёте приёмы. Как вам удаётся совмещать две такие непростые работы?
Весь секрет в том, что я умею правильно панировать свой день. К тому же мне помогают мои коллеги – настоящие профессионалы своего дела. Без них я был бы как без рук. Такая поддержка помогает мне быстро развиваться в любом деле и выполнять не только приём пациентов, но и заниматься всеми администраторскими вопросами.
Видео отзывы пациента об имплантации "Все-на-4" и "Все-на-6"
Отзывы пациентов об имплантации "Все-на-4" и "Все-на-6"
Установка четырёх челюстных имплантов ZIGOMA. Быстро, оперативно... С высоким профессионализмом! Установка временной конструкции на 4-й день. Восстановление внешнего вида и формы лица (спал основной отёк) через неделю. Внешний вид временной конструкции не отличается от красивых природных зубов. Коллеги и друзья одобрили!
Не понравилось
Необходимость привыкания речевых органов к новой конструкции в полости рта. Но это отношения к доктору не имеет
Комментарий
От всей души выражаю благодарность Владимиру Валерьевичу за чуткое отношение и добросовестный подход к делу!
Более года собирался поставить импланты по системе "All-on-4" и два скуловых импланта Zygoma, ходил по врачам, консультировался и всё не мог решиться. И вот на очередную консультацию пошёл к доктору Сойферу В. В., предварительно прочитал о нём в интернете, оказалось, офис его недалеко от дома. На приёме врач сказал, что готов сделать операцию, рассказал о свой практике. И 23 сентября 2019 года установили импланты. Недели две были не радостные, да мысли всякие одолевали. Но потом всё прошло, начал нормально есть. Сейчас практически стал забывать, что верхняя челюсть у меня не своя. Жаль, что не сделал все гораздо раньше.
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Да вроде всё нормально. Может быть надо было врачу больше рассказать о послеоперационных проблемах в течение первой недели после операции.
Хочу выразить благодарность Владимиру Валерьевичу Сойферу за проведённую сложную операцию по установке имплантов по системе All-on-6 со скуловыми имплантами Zygoma. Операция сделана профессионально, всё на высшем уровне. Минимум неприятных ощущений, неделю были не очень хорошие, но потом всё прошло, через три месяца начал нормально есть, стал забывать, что верхняя челюсть у меня не своя.
Комментарий
Большое спасибо за ваше чуткое и внимательное отношение к пациентам. Буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым.
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