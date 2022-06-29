Имплантация зубов - виды, особенности, противопоказания

Имплантация зубов в Москве
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Цены на имплантацию зубов

Установка импланта Konmet  от 17 990 руб.
Установка импланта Nobel Biocare (США-Швеция)  от 42 000 руб.
All-on-4 Konmet (Russia) + протез  от 140 000 руб.
All-on-4 Nobel + протез  от 300 000 руб.
All-on-6 Konmet (Russia) + протез  от 210 000 руб.
All-on-6 Nobel Biocare + протез  от 400 000 руб.
Несъемное протезирование на 4 имплантах Cortex (Израиль) от 315 000 руб.
Несъемное протезирование на 4 имплантах Noris Medical (Израиль) от 465 000 руб.
Имплантация All-on-6 на имплантах Nobel Biocare (Швеция) от 670 000 руб.
Установка мини импланта от 10 000 руб.
Операция по установке винтового импланта простая от 30 000 руб.
Операция по одномоментной установке винтового импланта от 35 000 руб.
Операция по установке формирователя десны от 2 000 руб.
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материалов) от 20 000 руб.
Синус-лифтинг открытый (без стоимости материалов) от 30 000 руб.
Пластика альвеолярного гребня (метод расщепления) от 20 000 руб.
Установка заглушки на имплант от 1 500 руб.
Удаление одного импланта от 5 000 руб.
Удаление одного импланта установленного в клинике Бесплатно
Изготовление стериолитографической модели челюсти на 3D принтере от 25 000 руб.
Изготовление хирургического шаблона на 3D принтере от 15 000 руб.
Имплант Noris Medical (Израиль) от 7 500 руб.
Имплант OSSTEM (Корея) от 9 500 руб.
Имплант Nobel Biocare Conical Connection (Швеция) от 16 000 руб.
Имплант Nobel Biocare Active (Швеция) от 19 000 руб.
Первичная консультация стоматолога - имплантолога Бесплатно

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Что такое имплантация зубов

Имплантация - наиболее эффективный способ:

  • восстановить зубной ряд
  • вернуть себе красивую улыбку и здоровые зубы

Современные технологии позволяют сделать операцию и результат совершенно незаметным, сохранив при этом эстетические и функциональные качества зубов.

Включает в себя множество важнейших процедур:

Сам по себе процесс достаточно сложный, требующий от пациента строгого соблюдения рекомендаций врача и терпения.

Имплантация зубов в American Dental
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Виды имплантации зубов

Одноэтапная

В данном случае удаление зуба и установка импланта с коронкой происходит за день. Опора ставится в уже существующую лунку посредством небольшого прокола десны. Этот метод практически бескровный и позволяет осуществлять моментальную нагрузку. Благодаря данной технологии пациент покидает стоматологию с красивыми, полностью функциональными зубами.

Имплантация зубов Все на 4 (All-on-4)

Этот вид позволяет решить вопрос замены большого количества зубов. В этом случае установка протеза в костной ткани осуществляется за счет четырех опор. Ставятся два фронтальных импланта и два боковых. Благодаря технологии All-on-4 можно быстро осуществить замену от двенадцати до четырнадцати зубов.

Имплантация зубов Все на 6 (All-on-6)

Способ технологии All-on-6 представляет собой более надежный и усовершенствованный вариант, так как система крепится на шесть протезов, которые ввинчиваются под углом. При правильном соблюдении технологии, нагрузка распределяется равномерно.

Базальная

Базальная имплантация показана в тех случаях, когда костная ткань сильно атрофирована и не способна выдержать нагрузки стандартных протезов. В этом случае опоры-стержни устанавливаются в более глубоких базальных слоях челюсти.

Комплексная имплантация

В данном методе могут использоваться импланты и протоколы разных типов. Так, например, комплексный способ используется, если нужно восстановить передние и коренные зубы.

Классическая двухэтапная

Этот тип имплантации достаточно сложный. Врач формирует костное ложе, в которое ставится система и накрывается специальной заглушкой, а десну зашивают на несколько месяцев, пока искусственный корень полностью не приживется. После этого рана вскрывается и устанавливается формирователь десны на месяц. Только после этого возможна установка коронки.

Одноэтапная имплантация зубов

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Длительность лечения меньше, чем при классическом подходе, на 5-8 недель.
  • Минимальная травматичность в связи с сокращением хирургических манипуляций. Выполняется одно вмешательство вместо двух.
  • Реабилитация происходит гораздо быстрее, чем при классической имплантации.
  • Вы получаете красивую улыбку за 1 день.
  • Прекращается процесс атрофии костной ткани челюсти.

Недостатки

  • Существует ряд противопоказаний.
  • Необходима высокая квалификация хирурга-имплантолога, большой клинический опыт.

Особенности одноэтапной имплантации

Высокая первичная стабильность
В данном случае импланты устанавливаются в костную ткань подобно винтам с эффектом компрессии, то есть происходит уплотнение костной ткани вокруг опор-стержней. Это позволяет надежно его зафиксировать даже в пористой кости.

Между имплантом и абатментом отсутствует микрозазор
Одноэтапные опоры кострукционно целостны (то есть в отличие от двухэтапного, внутрикостная часть и абатмент монолитны). Это позволяет исключить скопление патогенной микрофлоры в области соединения опоры с абатментом, таким образом, снижая риск периимплантита.

Опора-стержень и абатмент - монолитная конструкция
Таким образом, отсутствует риск раскрутки абатмента или выхода из строя фиксирующего винта.

Реабилитация проходит гораздо быстрее
Так как диаметр отверстия в костной ткани для опоры 4,5 мм равен 3 мм, снижается травматичность и необходимость дорогостоящей и сложной костной пластики. Одноэтапные устанавливаются в узкий альвеолярный гребень.

Порядок одноэтапной имплантации

Осмотр и изучение клинической картины
Во время визуального осмотра доктор определяет наличие или отсутствие временных противопоказаний к операции. Также проводится ортопантомограмма и компьютерная томография.

Планирование
Выполнение однофазной имплантации зубов требует высокой квалификации доктора, большой клинической практики и прецизионной точности. Доктор выбирает оптимальную систему и производит моделирование мест вживления опор, угол наклона, длину и диаметр опоры-стержня. Завершающий этап планирования - разработка модели ортопедической конструкции.

Гигиена полости рта, лечение существующих заболеваний
Для того чтобы свести к нулю вероятность осложнений, доктор выполняет санацию области рта, которая предусматривает профессиональную чистку зубов. Если у пациента будет обнаружен кариес или воспалительные процессы, прежде всего, необходимо ликвидировать эти проблемы.

Установка опор, адаптационного протеза, временных коронок
После анестезии, хирург выполняет установку в костную ткань трансгингивально. Если нет ограничений, производится одномоментная установка протеза (спустя 3-4 часа после имплантации).

Протезирование
Адаптационный протез может быть сменен постоянным уже через 8-12 недель после операции.

Показания и противопоказания

Показания

  • Операция рекомендована пациентам, у которых отсутствуют 3 или более зуба подряд.
  • Особенно актуально при потере передних зубов.
  • Если у Вас отсутствуют зубы единично, уместнее применять классический протокол хирургии, состоящий из 2 этапов.
  • Имплантолог выбирает оптимальный метод имплантации исходя из клинической картины пациента.

Противопоказания

Данный метод не может быть выполнен если:

  • Возраст пациента менее 18 лет.
  • Имеется иммунодефицитное состояние.
  • Имеются заболевания эндокринной и кроветворной системы.
  • Пациент болен туберкулезом.
  • Пациент страдает психическими расстройствами.
  • У пациента сахарный диабет (декомпенсированный).
  • Поблизости к месту установки имплантов находятся зубы с кариесом или воспалительные процессы.

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Лично отвечаю за результаты лечения наших пациентов

Владимир Сойфер - основатель клиники, хирург-имплантолог, 30 лет клинической практики

Основным направлением деятельности доктора является имплантация зубов по методам All-on-4, All-on-6, реконструктивная хирургия. Первые операции на скуловой кости были проведены нами в 1995 году. Первые работы по угловой имплантации, далее получившими название All-on-4 по Нобелю, были проведены нашими хирургами-имплантологами в 1994 году.

Практикующий хирург по методике all on 4, All-on-6, гибридной имплантации и скуловой имплантации (двухсторонняя скуловая имплантация) с 2003 года.

Первый хирург, который поставил импланты по методике "всё на 4" в Москве в 2004 году. Первый хирург, который начал ставить скуловые импланты в Москве.

Хирург имплантолог Сойфер Владимир
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Фото имплантации зубов До и После

Пациент 1

Пациент 1 All-on-4 имплантация
Пациент 1 All-on-4
Пациент 1 Allon4 имплантация
Пациент 1 имплантации Все на четырех

Пациент 2

Пациент 2 All-on-4 имплантация
Пациент 2 All-on-4
Пациент 2 Allon4 имплантация
Пациент 2 имплантации Все на четырех

Пациент 3

Пациент 3-1 скуловая имплантация
Пациент 3-2 скуловая имплантация
Пациент 3-3 скуловая имплантация
Пациент 3-4 скуловая имплантация

Пациент 4

Пациент 4 All-on-4 имплантация
Пациент 4 All-on-4
Пациент 4 Allon4 имплантация
Пациент 4 имплантации Все на четырех

Пациент 5

Пациент 5 All-on-6 имплантация
Пациент 5 All-on-6
Пациент 5 Allon6 имплантация
Пациент 5 имплантации Все на шести

Видео-отзывы пациентов

метод All-on-4 имплантации
All-on-4 метод имплантация зубов

Отзывы пациентов

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Владимир Сойфер Хирург имплантолог
Владимир Сойфер
Хирург-имплантолог
30 лет клинической практики
Джованни Фаверо Имплантолог
Джованни Фаверо
Ведущий стоматолог-терапевт
50 лет клинической практики
Стоматолог-терапевт Александр Антипов
Александр Антипов
Стоматолог-ортопед
15 лет клинической практики

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