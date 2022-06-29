Имплантация зубов в Москве

Дмитрий Семикин Источник: TopDent Дантист Владимир Сойфер приятно поразил меня своей высочайшей квалификацией и академическими знаниями профессии. Вот что значит американское образование. Он установил мне несколько одиночных имплантов, которые стоят уже много лет. Моим пожилым родственникам выполнил сложную операцию "все на 4-х" и восстановил жевательную функцию. Множество моих коллег прошли через заботливые руки Доктора Сойфера, огромное человеческое спасибо! Показать полностью

Андрей Юрьевич Источник: TopDent Огромное спасибо Владимиру Валерьевичу Сойферу за прекрасно проведенную имплантацию по формуле "All-On-Four"! Операция по удалению нескольких зубов и установке имплантов заняла менее одного часа. Благодарю доктора Сойфера за отличную работу, чуткое отношение и прекрасное чувство юмора! Лечение было проведено в высшей степени профессионально, удобно, комфортно, и я прекрасно чувствую себя с новыми зубами. Показать полностью

Юлия Николаевна Сергеева Источник: TopDent Я хочу написать про волшебные руки доктора Сойфера Владимира Валерьевича. В середине июля я протезировала зубы, вся верхняя челюсть на четырёх имплантатах, два из них скуловые имплантаты (зигомы). Установка скуловых имплантатов - это сложная операция и требует особой квалификации и большого опыта от имплантолога. Я долго выбирала стоматологии, хотелось как обычно, не дорого и в тоже время качественно. Записалась на прием в несколько разных стоматологий. Но когда я по телефону стала говорить с Владимиром Валерьевичем, я поняла, что это именно тот врач, которого я долго искала. Он так доходчиво в деталях объяснил, как за 3 дня можно сделать красивые зубы. На все мои страхи, и все мои вопросы были даны исчерпывающие ответы. Сойфер не только знает, но и любит своё дело. Очень уважительный и внимательный. Это самый замечательный и опытный хирург-имплантолог, все движения четкие, грамотные, без любых колебаний, без суеты, никаких лишних действий и слов. Раз, два и готово! Во время операции я не почувствовала никакой боли, и я стала думать, что пройдёт заморозка и тогда будет чувствоваться боль. Вы не поверите, я не дождалась никакой боли! Вообще, никакой боли! А ведь мне удалили много зубов на верхней челюсти. Через три дня я уже была не с временными, а с постоянными зубками. Вот какое чудо! Это не сказка, красивые и естественные зубы за 3 дня. Я постоянно смотрю на свои белоснежные зубки и не могу нарадоваться. Моя счастливая улыбка не сходит с моего лица. Я красавица, да и только. Я очень довольна, что доверилась этому доктору. Комментарий Владимир Валерьевич, я желаю огромного процветания Вашему сложному, но очень нужному и полезному делу! Вы дарите счастье и радость людям! Здоровья Вам и успехов во всех Ваших начинаниях! Показать полностью