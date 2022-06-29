Имплантация зубов - виды, особенности, противопоказания
Имплантация зубов в Москве
с гарантией
American Dental
Цены на имплантацию зубов
|Установка импланта Konmet
|от 17 990 руб.
|Установка импланта Nobel Biocare (США-Швеция)
|от 42 000 руб.
|All-on-4 Konmet (Russia) + протез
|от 140 000 руб.
|All-on-4 Nobel + протез
|от 300 000 руб.
|All-on-6 Konmet (Russia) + протез
|от 210 000 руб.
|All-on-6 Nobel Biocare + протез
|от 400 000 руб.
|Несъемное протезирование на 4 имплантах Cortex (Израиль)
|от 315 000 руб.
|Несъемное протезирование на 4 имплантах Noris Medical (Израиль)
|от 465 000 руб.
|Имплантация All-on-6 на имплантах Nobel Biocare (Швеция)
|от 670 000 руб.
|Установка мини импланта
|от 10 000 руб.
|Операция по установке винтового импланта простая
|от 30 000 руб.
|Операция по одномоментной установке винтового импланта
|от 35 000 руб.
|Операция по установке формирователя десны
|от 2 000 руб.
|Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материалов)
|от 20 000 руб.
|Синус-лифтинг открытый (без стоимости материалов)
|от 30 000 руб.
|Пластика альвеолярного гребня (метод расщепления)
|от 20 000 руб.
|Установка заглушки на имплант
|от 1 500 руб.
|Удаление одного импланта
|от 5 000 руб.
|Удаление одного импланта установленного в клинике
|Бесплатно
|Изготовление стериолитографической модели челюсти на 3D принтере
|от 25 000 руб.
|Изготовление хирургического шаблона на 3D принтере
|от 15 000 руб.
|Имплант Noris Medical (Израиль)
|от 7 500 руб.
|Имплант OSSTEM (Корея)
|от 9 500 руб.
|Имплант Nobel Biocare Conical Connection (Швеция)
|от 16 000 руб.
|Имплант Nobel Biocare Active (Швеция)
|от 19 000 руб.
|Первичная консультация стоматолога - имплантолога
|Бесплатно
Что такое имплантация зубов
Имплантация - наиболее эффективный способ:
- восстановить зубной ряд
- вернуть себе красивую улыбку и здоровые зубы
Современные технологии позволяют сделать операцию и результат совершенно незаметным, сохранив при этом эстетические и функциональные качества зубов.
Включает в себя множество важнейших процедур:
- наращивание костной ткани при недостаточном её объеме
- установка металлического корня
- протезирование
Сам по себе процесс достаточно сложный, требующий от пациента строгого соблюдения рекомендаций врача и терпения.
Виды имплантации зубов
Одноэтапная
В данном случае удаление зуба и установка импланта с коронкой происходит за день. Опора ставится в уже существующую лунку посредством небольшого прокола десны. Этот метод практически бескровный и позволяет осуществлять моментальную нагрузку. Благодаря данной технологии пациент покидает стоматологию с красивыми, полностью функциональными зубами.
Имплантация зубов Все на 4 (All-on-4)
Этот вид позволяет решить вопрос замены большого количества зубов. В этом случае установка протеза в костной ткани осуществляется за счет четырех опор. Ставятся два фронтальных импланта и два боковых. Благодаря технологии All-on-4 можно быстро осуществить замену от двенадцати до четырнадцати зубов.
Имплантация зубов Все на 6 (All-on-6)
Способ технологии All-on-6 представляет собой более надежный и усовершенствованный вариант, так как система крепится на шесть протезов, которые ввинчиваются под углом. При правильном соблюдении технологии, нагрузка распределяется равномерно.
Базальная
Базальная имплантация показана в тех случаях, когда костная ткань сильно атрофирована и не способна выдержать нагрузки стандартных протезов. В этом случае опоры-стержни устанавливаются в более глубоких базальных слоях челюсти.
Комплексная имплантация
В данном методе могут использоваться импланты и протоколы разных типов. Так, например, комплексный способ используется, если нужно восстановить передние и коренные зубы.
Классическая двухэтапная
Этот тип имплантации достаточно сложный. Врач формирует костное ложе, в которое ставится система и накрывается специальной заглушкой, а десну зашивают на несколько месяцев, пока искусственный корень полностью не приживется. После этого рана вскрывается и устанавливается формирователь десны на месяц. Только после этого возможна установка коронки.
Одноэтапная имплантация зубов
Преимущества и недостатки
Преимущества:
- Длительность лечения меньше, чем при классическом подходе, на 5-8 недель.
- Минимальная травматичность в связи с сокращением хирургических манипуляций. Выполняется одно вмешательство вместо двух.
- Реабилитация происходит гораздо быстрее, чем при классической имплантации.
- Вы получаете красивую улыбку за 1 день.
- Прекращается процесс атрофии костной ткани челюсти.
Недостатки
- Существует ряд противопоказаний.
- Необходима высокая квалификация хирурга-имплантолога, большой клинический опыт.
Особенности одноэтапной имплантации
Высокая первичная стабильность
В данном случае импланты устанавливаются в костную ткань подобно винтам с эффектом компрессии, то есть происходит уплотнение костной ткани вокруг опор-стержней. Это позволяет надежно его зафиксировать даже в пористой кости.
Между имплантом и абатментом отсутствует микрозазор
Одноэтапные опоры кострукционно целостны (то есть в отличие от двухэтапного, внутрикостная часть и абатмент монолитны). Это позволяет исключить скопление патогенной микрофлоры в области соединения опоры с абатментом, таким образом, снижая риск периимплантита.
Опора-стержень и абатмент - монолитная конструкция
Таким образом, отсутствует риск раскрутки абатмента или выхода из строя фиксирующего винта.
Реабилитация проходит гораздо быстрее
Так как диаметр отверстия в костной ткани для опоры 4,5 мм равен 3 мм, снижается травматичность и необходимость дорогостоящей и сложной костной пластики. Одноэтапные устанавливаются в узкий альвеолярный гребень.
Порядок одноэтапной имплантации
Осмотр и изучение клинической картины
Во время визуального осмотра доктор определяет наличие или отсутствие временных противопоказаний к операции. Также проводится ортопантомограмма и компьютерная томография.
Планирование
Выполнение однофазной имплантации зубов требует высокой квалификации доктора, большой клинической практики и прецизионной точности. Доктор выбирает оптимальную систему и производит моделирование мест вживления опор, угол наклона, длину и диаметр опоры-стержня. Завершающий этап планирования - разработка модели ортопедической конструкции.
Гигиена полости рта, лечение существующих заболеваний
Для того чтобы свести к нулю вероятность осложнений, доктор выполняет санацию области рта, которая предусматривает профессиональную чистку зубов. Если у пациента будет обнаружен кариес или воспалительные процессы, прежде всего, необходимо ликвидировать эти проблемы.
Установка опор, адаптационного протеза, временных коронок
После анестезии, хирург выполняет установку в костную ткань трансгингивально. Если нет ограничений, производится одномоментная установка протеза (спустя 3-4 часа после имплантации).
Протезирование
Адаптационный протез может быть сменен постоянным уже через 8-12 недель после операции.
Показания и противопоказания
Показания
- Операция рекомендована пациентам, у которых отсутствуют 3 или более зуба подряд.
- Особенно актуально при потере передних зубов.
- Если у Вас отсутствуют зубы единично, уместнее применять классический протокол хирургии, состоящий из 2 этапов.
- Имплантолог выбирает оптимальный метод имплантации исходя из клинической картины пациента.
Противопоказания
Данный метод не может быть выполнен если:
- Возраст пациента менее 18 лет.
- Имеется иммунодефицитное состояние.
- Имеются заболевания эндокринной и кроветворной системы.
- Пациент болен туберкулезом.
- Пациент страдает психическими расстройствами.
- У пациента сахарный диабет (декомпенсированный).
- Поблизости к месту установки имплантов находятся зубы с кариесом или воспалительные процессы.
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Лично отвечаю за результаты лечения наших пациентов
Владимир Сойфер - основатель клиники, хирург-имплантолог, 30 лет клинической практики
Основным направлением деятельности доктора является имплантация зубов по методам All-on-4, All-on-6, реконструктивная хирургия. Первые операции на скуловой кости были проведены нами в 1995 году. Первые работы по угловой имплантации, далее получившими название All-on-4 по Нобелю, были проведены нашими хирургами-имплантологами в 1994 году.
Практикующий хирург по методике all on 4, All-on-6, гибридной имплантации и скуловой имплантации (двухсторонняя скуловая имплантация) с 2003 года.
Первый хирург, который поставил импланты по методике "всё на 4" в Москве в 2004 году. Первый хирург, который начал ставить скуловые импланты в Москве.
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