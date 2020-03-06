Импланты Nobel Biocare - особенности, виды, характеристики
Цены на установку имплантов Nobel Biocare
|Хирургическая установка 1 импланта Nobel-Parallel СС
|от 50 000 руб.
|Хирургическая установка 1 импланта Nobel-Replace СС
|от 50 000 руб.
|Хирургическая установка 1 импланта Nobel-Active
|от 60 000 руб.
|Протезирование с металлокерамической коронкой
|от 85 000 руб.
|Протезирование с циркониевой коронкой
|от 95 000 руб.
|Имплантация Нобель при полном отсутствии зубов All-on-4 (4 импланта «Nobel-Speedy Groovy» + временный адаптационный мостовидный протез без металлического каркаса)
|от 250 000 руб.
|Имплантация Нобель при полном отсутствии зубов All-on-4 (4 импланта «Nobel-Speedy Groovy» + временный адаптационный мостовидный протез с металлическим каркасом)
|от 350 000 руб.
|Имплантация Нобель при полном отсутствии зубов All-on-4 (2 импланта «Nobel-Speedy Groovy» + 2 импланта «Nobel-Zygoma» + временный адаптационный мостовидный протез с металлическим каркасом)
|от 450 000 руб.
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Импланты Nobel Biocare – зубные импланты премиум-класса, которые известны во всём мире и используются стоматологами.
Производится вся продукция в Швейцарии, а особенность её в том, что позволяет добиться быстрой, качественной и надёжной остеоинтеграции как в случае с ранней нагрузкой, так и при отсроченной.
Отзывы говорят о том, что при соблюдении всех правил и протокола лечения даже после десятилетнего использования их функции остаются на самом высшем уровне, а процент отторжения не превышает 1%.
Nobel Biocare – это не просто импланты, которые помогают вернуть человеку его зубы.
С их помощью врачи-имплантологи добиваются прекрасного эстетического эффекта.
Это касается не только самих коронок – они на самом деле ничем не отличаются от родных зубов человека, но и второго важного фактора – внешнего вида десны вокруг шейки импланта.
Ведь большинство пациентов, которые прошли имплантацию, хотят, чтобы их новые зубы абсолютно ничем не отличались от настоящих.
Линейка имплантов Нобель Биокаре
Компания Nobel Biocare сегодня производит полноценную линейку имплантов, которая помогает восстановить зубной ряд практически при всех клинических случаях.
Особой популярностью пользуются импланты, которые имеют коническое соединение.
К тому же Nobel Biocare – это не только производитель всего необходимого для восстановления зубного ряда, но и компания, которая внедрила в практику стоматологов протокол All-on-4.
Он помогает восстановить зубы людям с полным отсутствием зубов.
После операции по внедрению имплантов несъёмный мостовидный протез устанавливается уже на первые - третьи сутки.
О качестве имплантов, производимых Nobel Biocare, говорит тот факт, что они являются самыми популярными во всём мире.
Ими пользуются и в Европе, и в Америке, и в России.
Поэтому компания делает всё для того, чтобы поддерживать свою репутацию.
Благодаря этому процент отторжения установленных имплантов остаётся минимальным.
Да и высокая удовлетворённость пациентов своими новыми зубами – один из важных показателей, говорящих в пользу компании-производителя.
Система имплантации Нобель – все положительные качества
Остеоинтеграция – это один из важных процессов после установки имплантов. Сращивание имплантов с костью может случиться только в случае, когда поверхность импланта обладает определёнными качествами. Скопировать внешний вид импланта, его форму и резьбу очень просто, и именно этим пользуются неизвестные компании. Однако скопировать поверхность импланта технологически просто невозможно. Поэтому компаний, которые выпускают на самом деле качественную продукцию, очень мало, и Нобель Биокаре входит в это число.
Импланты от производителя Nobel Biocare имеют особую поверхность, которая обладает многими положительными свойствами.
Называется она Ti-Unite.
Сегодня стоматологи всего мира могут легко убедиться в том, что это один из лучших вариантов поверхности на всём рынке имплантов.
Для производства своей продукции компания использует только исключительно чистый титан, в котором нет примесей или включений из алюминия, ванадия или других металлов.
Если производитель будет использовать не чистый титан, а его сплавы, то импланты уже не будут такими прочными, а процесс остеоинтеграции может затянуться на несколько лет, что грозит серьёзными осложнениями для пациентов.
В чём уникальность поверхности Ti-Unite
Уникальная поверхность имплантов от этого производителя – это утолщённый слой диоксида титана, который имеет определённую степень шероховатости. В процессе изготовления такой поверхности на неё наносится фосфор. Благодаря процессу анодирования, когда уже готовый имплант помещают в электролит и подвергают воздействию тока, на поверхности появляется большое количество невидимых глазу микропор.
Анодирование позволяет создать на поверхности импланта максимально толстый слой из оксида титана, а значит, биосовместимость такой продукции будет гораздо выше по сравнению с имплантами, которые такую обработку не проходили.
Благодаря получению отрицательного заряда поверхность приобретает отличные гидрофильные свойства. Это позволяет белкам крови быстро оседать на поверхности импланта, что запускает процесс остеоинтеграции. По статистике он начинается на 2 - 3 недели раньше, чем при использовании обычных имплантов.
Не последнюю роль в создании стабильности импланта играет и фосфор. Для нормального прохождения процесса интеграции первичная стабильность импланта после установки – один из важных показателей. Только при соблюдении этого условия сращение титанового искусственного корня с костью пройдёт по всем правилам и без осложнений. Да и ранняя нагрузка на такой имплант при одноэтапном протезировании не менее важна.
Но не стоит забывать и о таком факторе, как вторичная стабильность. После внедрения любого импланта в кость здесь начинает происходить процесс резорбции на фоне травматического повреждения тканей при внедрении искусственного корня. Как правило, этот процесс длится от 2 до 3 недель, и вторичная стабильность импланта в этот период намного хуже первичной, которая возникает сразу после внедрения. Однако высокое содержание фосфора позволяет сократить этот процесс, тем самым улучшив вторичную стабильность.
Ещё один важный плюс имплантов с поверхностью Ti-Unite – это возможность их установки в зону с недостаточностью костной массы. При этом нет никакой необходимости проводить костную пластику или синус-лифтинг.
Несмотря на то, что за всё время своего существования импланты Nobel Biocare получили массу положительных отзывов и от пациентов, и от имплантологов, выбор титанового импланта будет зависеть от многих показателей. Сделать его правильным может только врач, который давно и успешно работает с продукцией от этого производителя с мировым именем. При соблюдении всех условий протокола лечения результат, даже при наличии зон недостаточности костной массы, всегда превзойдёт все ожидания.
Самые популярные импланты от Nobel Biocare
Сегодня самыми популярными и востребованными у имплантологов являются импланты Нобель, имеющие коническое соединение. Поэтому про эту широкую линейку имплантов следует рассказать более подробно.
Nobel-Parallel CC
Это универсальный искусственный титановый корень, который подходит для любой кости и может применяться как для верхней, так и для нижней челюсти. Его часто используют в протоколах All-on-4 при полном отсутствии зубов, но с немедленной нагрузкой после установки.
Среди других положительных качеств следует отметить:
- имплантация проводится без необходимости использовать костную пластику или синус-лифтинг;
- хорошая первичная стабильность после внедрения;
- идеально подходит для бикортикального типа фиксации на верхней челюсти;
- помогает добиться прекрасного эстетического эффекта после установки зубных протезов;
- нет повышенной резорбции костной ткани;
- повышается надёжность укрепления импланта в костной ткани и снижается вероятность развития воспаления вокруг.
Nobel Active
Он представляет собой уникальный имплант, который не имеет аналогов во всём мире. Дело в том, что даже при длительной эксплуатации удаётся сохранить объём кости и мягких тканей десны, что делает этот вариант одним из самых надёжных для установки. Однако это один из самых дорогих искусственных титановых корней, и из-за высокой закупочной цены он редко предлагается для установки пациентам.
Среди положительных качеств Nobel Active можно отметить:
- удаётся получить высокую первичную стабильность при любом типе кости;
- уникальная резьба позволяет имплантологу поменять направление вкручивания прямо во время оперативного вмешательства;
- уникальное строение верхней части импланта позволяет создавать низкую нагрузку на кости, что позволяет добиться идеального эстетического вида после установки протезов;
- есть возможность установить имплант в очень узком пространстве, например, часто это приходится делать межу двумя здоровыми зубами, чтобы восстановить зубной ряд полностью;
- отмечается высокая первичная стабильность сразу после внедрения;
- он идеален для применения на верхней челюсти, где кости оказываются более мягкими;
- работать с ним должен только опытный имплантолог, так как попытка вторичной установки приведёт к тому, что имплант будет болтаться в кости, а это не позволит говорить ни о первичной, ни о вторичной стабильности.
Nobel-Replace СС
Один из надёжный вариантов, который благодаря своей форме имеет прекрасную первичную стабильность.
Может применяться для протезирования как с немедленной, так и с отложенной нагрузкой.
Позволяет сформировать десну вокруг так, что получается это натурально и очень эстетично.
Nobel-Replace Select
Применяется в очень редких случаях и по своей системе строения уступает другим имплантам с коническим соединением.
Branemark System
Универсальная система, которая может применяться для всех пациентов. Один из главных плюсов – широкий набор абатментов, что позволяет проводить операции в самых сложных клинических случаях.
Импланты для протокола All-on-4
Этот популярный сегодня и широко используемый способ восстановления зубного ряда при полностью беззубой челюсти предполагает использование Nobel-Parallel CC.
Именно эти импланты обладают целым рядом преимуществ и достоинств, что делает их просто незаменимыми для лечения пациентов по этому протоколу.
Причём не важно, идёт речь о верхней или о нижней челюсти.
Nobel-Speedy Groovy и Nobel-Zygoma
Оба варианта были разработаны компанией для протокола лечения «Всё-на-4».
Причём установка их возможна в кости средней или низкой плотности, благодаря особой конструкции самого титанового корня.
При вкручивании импланта он не вспарывает кость, а наоборот – происходит процесс её уплотнения вокруг, что позволяет добиться максимально хорошего результата после протезирования.
При этом Nobel-Parallel CC лучше всего показал себя на нижней челюсти, а Speedy Groovy – на верхней.
Nobel-Zygoma
Если у пациента отмечается полная потеря зубов на верхней челюсти, а также диагностирована значительная потеря костной массы, то Nobel-Zygoma – это единственный шанс вернуть полноценный зубной ряд при отсутствии желания рассмотреть съемное протезирование.
Отличаются импланты большой длиной – от 30 до 52 мм, и устанавливаются в скуловые кости.
За счёт этого получается получить отличную первичную стабильность и возможность провести немедленное протезирование.
Импланты Nobel Biocare: цена под ключ
Цена за хирургическую установку 1 импланта Nobel (без протезирования) начинается по Москве примерно от 50 000 рублей и более, что будет зависеть от себестоимости выбранной модели импланта.
Стоимость хирургической установки 1 импланта:
- Nobel-Parallel СС и Nobel-Replace СС – в среднем от 50 000 до 60 000 рублей;
- Nobel-Active – от 60 000 до 70 000 рублей.
Стоимость этапа протезирования:
- с металлокерамической коронкой – от 85 000 до 100 000 рублей;
- с циркониевой коронкой – от 95 000 до 120 000 рублей.
Имплантация Нобель при полном отсутствии зубов:
- All-on-4 за 250 000 рублей.
В эту стоимость будет входить установка 4 имплантов «Nobel-Speedy Groovy», а также временный адаптационный мостовидный протез без металлического каркаса. Отсутствие каркаса будет означать низкую надежность и необходимость замены временного мостовидного протеза на постоянный не позднее 4 - 5 месяцев.
- All-on-4 за 350 000 рублей.
В стоимость будет входить установка 4 имплантов «Nobel-Speedy Groovy», а также временный адаптационный мостовидный протез с металлическим каркасом. Наличие каркаса будет означать высокую надежность, а также необходимость замены временного мостовидного протеза на постоянный только через 2 - 3 года (но при желании пациента это можно сделать и раньше).
- All-on-4 за 450 000 рублей
В эту стоимость будет входить установка 2 имплантов «Nobel-Speedy Groovy» + 2 имплантов «Nobel-Zygoma» а также временный адаптационный мостовидный протез с металлическим каркасом. Наличие каркаса будет также означать возможность замены временного мостовидного протеза на постоянный только через 2 - 3 года (при желании пациента можно и раньше).
Импланты Нобель – это достойный вариант для протезирования как одиночных зубов, так и для использования в протоколах All-on-4/ All-on-6 при полном отсутствии зубов.