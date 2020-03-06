Анодирование позволяет создать на поверхности импланта максимально толстый слой из оксида титана, а значит, биосовместимость такой продукции будет гораздо выше по сравнению с имплантами, которые такую обработку не проходили.

Благодаря получению отрицательного заряда поверхность приобретает отличные гидрофильные свойства. Это позволяет белкам крови быстро оседать на поверхности импланта, что запускает процесс остеоинтеграции. По статистике он начинается на 2 - 3 недели раньше, чем при использовании обычных имплантов.

Не последнюю роль в создании стабильности импланта играет и фосфор. Для нормального прохождения процесса интеграции первичная стабильность импланта после установки – один из важных показателей. Только при соблюдении этого условия сращение титанового искусственного корня с костью пройдёт по всем правилам и без осложнений. Да и ранняя нагрузка на такой имплант при одноэтапном протезировании не менее важна.