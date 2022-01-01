All-on-4 имплантация зубов под ключ по цене 139 000 ₽ включая стоимость протезирования Все на четырех

Имплантация "Все-на-4" - это способ реабилитации зубов пациентам, страдающим полной или частичной адентией, который предполагает установку всего 4 дентальных имплантов, служащих надежными опорами для несъемного протеза. Два импланта устанавливаются вертикально во фронтальном отделе челюсти, еще пара - в боковом или дистальном отделе под наклоном 45 градусов. Наклонная установка имплантов позволяет достичь высочайших показателей первичной стабилизации, поскольку площадь адгезии титановых корней с костной тканью существенно увеличивается. Ключевой особенностью имплантации "Все-на-4", определяющей успех лечения является правильный выбор места для установки имплантов. Доктору необходимо определить наиболее качественные с точки зрения плотности, высоты и ширины, участки костной ткани для того, чтобы имплант был хорошо зафиксирован.

Имплантация "Все-на-4" невозможна без компьютерного моделирования. На этапе планирования пациент проходит процедуру компьютерной томографии челюсти, в результате которой хирург-имплантолог получает качественное 3D-изображение челюсти в высоком разрешении. Такой подход позволяет определить правильное место для установки имплантов, а также проанализировать особенности близлежащих анатомических структур, чтобы свести к нулю риск ошибки во время имплантации.

Протезирование может быть выполнено спустя 4 часа после хирургического этапа, тем не менее, в большинстве случаев, если нет серьезной необходимости со стороны пациента, установка облегченного несъемного протеза выполняется на следующий день или через пару дней, когда первичный отек и дискомфорт уменьшатся. Адаптационный протез с акриловой балкой выглядит в точности как настоящие зубы и позволяет постепенно увеличивать жевательную нагрузку вплоть до снятия ограничений по жесткости и твердости пищи. Это поразительно: еще вчера пациент находился без зубов, а сегодня ослепительно улыбается!