All-on-4 имплантация зубов под ключ по цене 139 000 ₽ включая стоимость протезирования Все на четырех | American Dental
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Краткое содержание:
- Восстановление зубов за 1 день на 4 имплантах
- Что такое имплантация "Все-на-4"
- Чем имплантация "Все-на-4" отличается от классической двухэтапной имплантации
- Преимущества имплантации "Все-на-4"
- Показания к имплантации "All-on-4"
- Требования к костной ткани для вступления в протокол
- Врачи центра имплантации
- Противопоказания
- Примеры работ All-on-4
- Этапы лечения
- Какие импланты используются
- Скуловая имплантация - дополнение комплекса "Все-на-4" в экстремально сложных случаях
Восстановление зубов за 1 день на 4 имплантах
Технология восстановления зубов "Все-на-4" - это современный метод имплантации и протезирования, который позволяет восстановить все зубы челюсти за 1 день без необходимости выполнения остеопластики - наращивания костной ткани. Метод был запатентован более 20 лет назад шведским брендом Nobel Biocare - на данный момент лучшим производителем имплантационных систем.
Что такое имплантация "Все-на-4"
Имплантация "Все-на-4" - это способ реабилитации зубов пациентам, страдающим полной или частичной адентией, который предполагает установку всего 4 дентальных имплантов, служащих надежными опорами для несъемного протеза. Два импланта устанавливаются вертикально во фронтальном отделе челюсти, еще пара - в боковом или дистальном отделе под наклоном 45 градусов. Наклонная установка имплантов позволяет достичь высочайших показателей первичной стабилизации, поскольку площадь адгезии титановых корней с костной тканью существенно увеличивается. Ключевой особенностью имплантации "Все-на-4", определяющей успех лечения является правильный выбор места для установки имплантов. Доктору необходимо определить наиболее качественные с точки зрения плотности, высоты и ширины, участки костной ткани для того, чтобы имплант был хорошо зафиксирован.
Имплантация "Все-на-4" невозможна без компьютерного моделирования. На этапе планирования пациент проходит процедуру компьютерной томографии челюсти, в результате которой хирург-имплантолог получает качественное 3D-изображение челюсти в высоком разрешении. Такой подход позволяет определить правильное место для установки имплантов, а также проанализировать особенности близлежащих анатомических структур, чтобы свести к нулю риск ошибки во время имплантации.
Протезирование может быть выполнено спустя 4 часа после хирургического этапа, тем не менее, в большинстве случаев, если нет серьезной необходимости со стороны пациента, установка облегченного несъемного протеза выполняется на следующий день или через пару дней, когда первичный отек и дискомфорт уменьшатся. Адаптационный протез с акриловой балкой выглядит в точности как настоящие зубы и позволяет постепенно увеличивать жевательную нагрузку вплоть до снятия ограничений по жесткости и твердости пищи. Это поразительно: еще вчера пациент находился без зубов, а сегодня ослепительно улыбается!
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Чем имплантация "Все-на-4" отличается от классической двухэтапной имплантации
Классическая двухэтапная имплантация - надежный способ восстановления зубов, однако, не актуальный в случаях, если у пациента наблюдается атрофия костной ткани. Установка классических имплантов при дефиците высоты или плотности губчатого отдела кости не выполняется, поскольку в таком случае невозможно достичь необходимой стабилизации имплантатов. Именно поэтому, прежде чем приступить к имплантации, пациент вынужден пройти операцию по наращиванию костной ткани - дорогостоящую процедуру, результат которой не всегда соответствует ожиданиям потому, что атрофические процессы не прекращаются после подсадки синтетической остеозамещающей крошки или собственной ткани пациента, взятой из другого участка.
Главным недостатком классической имплантации является невозможность быстрого протезирования: ортопедическая конструкция не может быть установлена до тех пор, пока не будет завершена остеоинтеграция - процесс срастания искусственного корня с костной тканью. Зачастую, период остеоинтеграции при классической имплантации длится от 4 до 6 месяцев, и все это время пациент вынужден находиться без протеза. Во-первых, это причиняет психологический дискомфорт, во-вторых, прием пищи усложняется, от этого снижается качество жизни.
Метод имплантации "Все-на-4" входит в группу протоколов лечения адентии "Зубы за 1 день", и является одним из способов одноэтапного восстановления зубов - когда протез устанавливается в кратчайшие сроки после имплантации: минимум через 4-6 часов, максимум - через 72 часа. Благодаря особым наклонным имплантам, атрофия костной ткани челюсти в легкой или средней степени не является противопоказанием к лечению.
Преимущества имплантации "Все-на-4"
Технология одноэтапного восстановления зубов "All-on-4" имеет множество преимуществ:
- Лечение выполняется без остеопластики при атрофии костной ткани легкой и средней степени.
- Установка имплантов производится через прокол, а не разрез, таким образом, реабилитация быстрее и проще.
- Пожилой возраст не является препятствием для операции.
- Установка эстетичного несъемного протеза возможна уже через 4-6 часов, таким образом, нет необходимости ожидать 4-6 месяцев как при восстановлении зубов двухэтапным способом.
- На время лечения и реабилитации нет необходимости отказываться от привычного образа жизни.
- Так как жевательная нагрузка начинает подаваться практически сразу после имплантации, обменные процессы в костной ткани активизируются, и атрофия прекращается.
- Стоимость восстановления зубов по технологии "Все-на-4" существенно ниже, чем цена классической имплантации и протезирования аналогичного количества зубов.
- Комплекс "Все-на-4", дополненный трансскуловыми имплантами, позволяет восстановить зубы верхней челюсти пациентам с экстремально сложной клинической картиной.
Показания к имплантации "All-on-4"
Восстановление зубов по методу "Все-на-4" показано пациентам, у которых:
- Наблюдается полная или частичная адентия, когда большинство зубов отсутствуют.
- Много подвижных зубов, подлежащих удалению.
- Много "гнилых зубов", спасти которые не представляется возможным.
- Выраженная степень заболевания тканей пародонта (пародонтоз) или костной ткани (остеопороз), что повлекло за собой потерю зубов.
- Резорбция и/или атрофия костной ткани челюсти.
- Отсутствие желания выполнять костную пластику или неудачная костная пластика в анамнезе, результат которой не позволяет выполнить имплантацию классическим способом.
- Возникла необходимость выполнить протезирование до 12 зубов.
Требования к костной ткани для вступления в протокол
В рамках метода одноэтапной имплантации "Все-на-4" к костной ткани челюсти предъявляются следующие требования:
- Объем костной ткани нижней челюсти по ширине - 5 мм;
- Объем костной ткани нижней челюсти по высоте - 8 мм;
- Объем костной ткани верхней челюсти по ширине - 5 мм;
- Объем костной ткани верхней челюсти по высоте - 10 мм.
Если объем костной ткани челюсти не соответствует вышеуказанным требованиям, то доктор может порекомендовать другие методы имплантации - "Все-на-6" или комплекс имплантации "Все-на-4", дополненный скуловыми имплантами, если речь идет о восстановлении зубов на верхней челюсти.
Врачи центра имплантации
Противопоказания
Противопоказания к имплантации "Все-на-4" могут иметь абсолютный или относительный характер. Лечение категорически противопоказано пациентам:
- возраст которых менее 18 лет;
- во время беременности;
- страдающим некоторыми заболеваниями иммунной системы, венерологическими заболеваниями.
К относительным противопоказаниям к имплантации относят:
- острые состояния при заболеваниях тканей пародонта, остеопарозе;
- наличие несанированного кариеса;
- сахарный диабет в декомпенсированной фазе;
- злокачественные новообразования;
- заболевания кроветворной системы;
- воспалительные заболевания слизистой ткани полости рта;
- наркологическую зависимость;
- туберкулез;
- психические заболевания в острой фазе.
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Этапы лечения
1. Диагностика
На первой встрече с хирургом-имплантологом проводится осмотр ротовой полости пациента, предыдущих КТ, изучается анамнез. На основании полученных данных доктор может предложить несколько вариантов лечения, подробно рассказав обо всех преимуществах и недостатках. Для того чтобы приступить к этапу планирования, доктору потребуются результаты клинических анализов, а также компьютерной томографии. Если у пациента наблюдаются системные заболевания, возможно потребуется консультация профильного специалиста.
2. Планирование
Очень важный и ответственный этап лечения, длительность которого больше, чем у любого другого этапа. Получив результаты анализов пациента и 3D-модель челюсти, хирург-имплантолог приступает к подбору оптимальных мест для имплантации, выбору имплантационных систем. После того как это будет выполнено, в рамках зуботехнической лаборатории производят индивидуальные хирургические шаблоны - прозрачные конструкции, напоминающие капу, оснащенную несколькими маленькими отверстиями для установки имплантов. Это предоставляет возможность исключить риск врачебной ошибки и неправильной установки имплантов, ведь точность хирургического шаблона прецизионно высока. Для изготовления хирургических шаблонов необходим профессиональный стоматологический 3D принтер.
3. Хирургический этап
4. Протезирование
Какие импланты используются
Метод восстановления зубов "Все-на-4" предполагает использование оригинальных имплантов Nobel Biocare. Показатели приживаемости титановых корней этого производителя превышают 99% - практически абсолютные. Уникальная конусовидная форма имплантов позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, это также достигается благодаря особой резьбе, разработанной специалистами Nobel.
Импланты Nobel Biocare покрыты особой пористой пленкой, представляющей собой комбинацию оксида титана с высокой степенью кристаллизации и фосфора. Эта технология - секрет скорой остеоинтеграции имплантатов в костной ткани.
Титановые корни от Nobel Biocare для имплантации "Все-на-4" выдерживают высокие механические нагрузки, поддерживают мягкие ткани пародонта и сохраняют объем альвеолярного отростка. Бренд предоставляет пожизненные гарантийные обязательства на все имплантационные системы, представленные в ассортименте.
Скуловая имплантация - дополнение комплекса "Все-на-4" в экстремально сложных случаях
Когда речь заходит об экстремально сложных клинических случаях, например, если у пациента отсутствует участок верхнечелюстной кости из-за серьезной травмы или резекции опухоли в анамнезе, установить протез на 4 имплантах не представляется возможным. Однако, это не приговор: скуловые импланты позволяют выполнить протезирование по одноэтапному методу, при этом сроки лечения не увеличиваются.
Скуловые импланты представляют собой удлиненные титановые конструкции (длина может достигать 65 мм), которые вживляются не в верхнечелюстную кость, а в скуловую. Даже если пациент страдает воспалительными заболеваниями костной ткани (остеопорозом), костная ткань скул практически всегда остается стерильной, а также характеризуется высокой плотностью и объемом.
Установка скуловых имплантов выполняется под общим наркозом. Такое вмешательство требуется высочайшего мастерства хирурга-имплантолога, а также значительного опыта работы в сфере челюстно-лицевой хирургии.
Центр имплантации и протезирования "American Dental" предлагает восстановить зубы за 1 день без боли и дискомфорта! Имплантацию выполняют высококвалифицированные хирурги-имплантологи под руководством Владимира Валерьевича Сойфера - американского специалиста, ставшего первым хирургом-имплантологом, выполнившим лечение по технологии "All-on-4" в России. Мы не боимся сложных случаев, а, напротив, с радостью принимаем этот вызов, ведь мы уверены в своих знаниях и опыте!