+7 (495) 796-43-34
С 9:00 до 21:00
Бесплатная консультация
RU / ENG
Доктор Сойфер Владимир Валерьевич

All-on-4-6(Всё на 4) имплантация зубов под ключ цена 139.000 руб

Пожизненная гарантия с полной персональной ответственностью доктора.

Сойфер Владимир Валерьевич, главный врач и основатель Центра Имплантации более 25 лет проводит лечение пациентов по протоколу "ALL on 4" и "ALL on 6" в России и США.
Записаться на прием

All-on-4-6 имплантация от 145 000 руб.

Сойфер Владимир Валерьевич, главный врач и основатель Центра Имплантации более 25 лет проводит лечение пациентов по протоколу "ALL on 4" и "ALL on 6" в России и США.
Записаться на прием

Американское качество и ответственность

  • В прошлом году мы выполнили более 500 операций «Всё-на-4» и «Все-на-6»
  • Мы устанавливаем более 500 имплантов в год, изготавливаем более 950 коронок в год
  • Спасаем зубы от разрушения, а их владельцев от боли. Сохраняем здоровье, не забывая о красоте
  • Не боимся самых сложных случаев: отточенные хирургические манипуляции и знание всех нюансов позволяет нам проводить работы по имплантации идеально
  • Имеем в своем распоряжении современный 3D томограф последней модификации: KAVO OP-300, который позволяет проводить точную диагностику и мониторинг качества лечения

Полная ответственность и гарантия

  • Мы берем на себя полную ответственность и даем гарантию на все работы, в том числе пожизненную гарантию на системы All on 4 и All on 6.
  • Мы дорожим своей репутацией и всегда строим честные и прозрачные отношения с клиентами
  • Доктор Сойфер В. В. – автор более 50 научно-практических статей, опубликованных в американских и российских профессиональных изданиях, один из первых в России начал лечение по протоколу "ALL on 4" и "ALL on 6".

Прозрачные цены

  • Фиксированная цена имплантации
  • Вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой без скрытых платежей

Виды имплантации - установим все зубы за 1 день

Все на 4

All-on-4 – абсолютно новый подход к лечению, который позволяет установить протез полного зубного ряда или его большей части. Мы успешно используем данный протокол более 20 лет.

Узнать больше

Все на 6

Если использование протокола "Все-на-4" является невозможным из-за сильно атрофированной костной ткани челюсти, то методика "Все-на-6" - оптимальное лечение. Успех достигается за счет увеличения степени поддержки протезом посредством внедрения двух дополнительных опор.

Узнать больше

Скуловая имплантация

Скуловая имплантация — это возможность установить протез верхней челюсти даже тогда, когда костная ткань в значительной мере рассосалась или воспалена (то есть в тех случаях, когда обычные импланты под углом не могут быть установлены).

Узнать больше

Ровные и красивые зубы за 1 день

Больше никаких съемных протезов и дискомфорта! Вы получите новую ослепительную улыбку всего за 1 день!

Узнать больше

Мы гордимся своей работой

Используем лучшие имплантаты от Straumann Group, проверенные годами практики. Это позволяет давать пожизненную гарантию.

Записаться

Врачи центра

Сойфер Владимир Валерьевич

Руководитель центра имплантации зубов

Варивода Виолетта Владимировна

Врач-стоматолог, врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-пародонтолог, врач стоматолог-детский

Никоноров Дмитрий Александрович

Врач стоматолог-ортопед

Павленко Кирилл Александрович

Врач стоматолог-ортопед

Сысоева Олеся Евгеньевна

Врач стоматолог-хирург, врач стоматолог-имплантолог, врач стоматолог-пародонтолог

Драничникова Диана Вадимовна

Врач стоматолог-детский, врач стоматолог-терапевт

Колосков Андрей Андреевич

Врач стоматолог-ортопед, врач стоматолог-хирург

Левченко Алексей Вячеславович

Врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-хирург

Лежава Нино Леонидовна

Врач стоматолог-хирург, врач стоматолог-имплантолог

Куракулова Лариса Ивановна

Врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-хирург, врач стоматолог-детский

Кравцова Лариса Александровна

Врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-пародонтолог

Воронцова Ольга Георгиевна

Врач стоматолог-ортодонт, член профессионального общества ортодонтов россии

Основные услуги

Имплантация
Протезирование керамическими коронками
Протезирование
Установка виниров
Детская стоматология
Гигиена, профилактика и чистка зубов
Ортодонтия
Реставрация зубов

Запись на бесплатный прием

Нажимая на кнопку «Записаться», Вы соглашаетесь с пользовательским соглашением.

40 минут

Бесплатно

В бесплатный осмотр входит КТ 3D снимок, 3Д-моделирование, постановка диагноза, план лечения, а также демонстрация имплантов: сможете их посмотреть, подержать в руках

Почему стоит обратиться в Центр Имплантации Доктора Сойфера?

Руководитель клиники - доктор Сойфер Владимир Валерьевич, поэтому наш главный приоритет - качество лечения, а не стремление быстро увеличить прибыль. Стоимость услуг ниже средней планки в Москве, в то время как результат лечения всегда превосходен. Ответственный подход отличает нас от множества других клиник

  1. Гарантия на качество имплантов вневременных рамок.
  2. Применяем лучшее оборудование, в том числе и 3D-томограф KAVO OP-300 для диагностики. Это позволяет максимально точно произвести диагностику, чтобы в дальнейшем выполнить работу безошибочно.
  3. Никогда не экономим на материалах, закупаем лучшие расходники, используем качественные имплантаты от Straumann Group. Экономия - риск на здоровье пациентов, который мы не можем позволить взять на себя. Пациент приходит за решением конкретной проблемы, а врач несет ответственность за результат работы. Предоставляем личную гарантию пациентам, делаем работу за раз, и с первого раза. Здоровье для нас приоритетнее финансовых показателей.
  4. Соблюдаем все мировые и российские стоматологические стандарты, работаем по строгим протоколом. Все наши доктора проходили курсы повышения квалификации в странах зарубежья.
  1. Используем инновационные методики лечения и восстановления утраченных зубов. Наш Центр был одним из первых стоматологических клиник в Москве, который успешно внедрил технологии All-on-4 и All-on-6, позволяющую вернуть все зубы за 1 день. Впервые мы выполнили имплантацию по технологии «Все-на-4» в 2004 году, тогда стоматологическое сообщество было крайне скептически настроено, но в скором времени, мнение в корни изменилось.
  2. Сплоченный коллектив работает как команда единомышленников: начиная от ассистентов и зубных техников, заканчивая докторами и руководством. Члены семей наших сотрудников проходят лечение только в нашей клинике, так как уверены в результате.
  3. Мы никогда не отказываем при столкновении с трудностями. Огромный опыт и неустанная работа над мастерством позволяет нам помогать тем, от кого отказались другие врачи.

Есть ли противопоказания?
Обязательно советуйтесь с врачом!

Еще немного наших преимуществ

  • Мы гарантируем отсутствие боли, выполняем индивидуальный подбор анестетиков
  • Предоставляем пожизненную гарантию
  • Имеем огромный практический опыт
  • Используем высокотехнологичное оборудование
  • Только качественные материалы Straumann Group
  • Применяем инновационные методики лечения
  • Соблюдаем мировые стандарты
  • Восстанавливаем зубы за несколько дней
  • Справедливое и прозрачное ценообразование, адекватные цены
  • Несколько тысяч довольных пациентов