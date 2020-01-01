Американское качество и ответственность

All-on-4-6(Всё на 4) имплантация зубов под ключ цена 139.000 руб
Пожизненная гарантия с полной персональной ответственностью доктора.
All-on-4-6 имплантация от 145 000 руб.
Все на 4
All-on-4 – абсолютно новый подход к лечению, который позволяет установить протез полного зубного ряда или его большей части. Мы успешно используем данный протокол более 20 лет.Узнать больше
Все на 6
Если использование протокола "Все-на-4" является невозможным из-за сильно атрофированной костной ткани челюсти, то методика "Все-на-6" - оптимальное лечение. Успех достигается за счет увеличения степени поддержки протезом посредством внедрения двух дополнительных опор.Узнать больше
Скуловая имплантация
Скуловая имплантация — это возможность установить протез верхней челюсти даже тогда, когда костная ткань в значительной мере рассосалась или воспалена (то есть в тех случаях, когда обычные импланты под углом не могут быть установлены).Узнать больше
Ровные и красивые зубы за 1 день
Больше никаких съемных протезов и дискомфорта! Вы получите новую ослепительную улыбку всего за 1 день!Узнать больше
Используем лучшие имплантаты от Straumann Group, проверенные годами практики. Это позволяет давать пожизненную гарантию.Записаться
Сойфер Владимир ВалерьевичРуководитель центра имплантации зубов
Варивода Виолетта ВладимировнаВрач-стоматолог, врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-пародонтолог, врач стоматолог-детский
Никоноров Дмитрий АлександровичВрач стоматолог-ортопед
Павленко Кирилл АлександровичВрач стоматолог-ортопед
Сысоева Олеся ЕвгеньевнаВрач стоматолог-хирург, врач стоматолог-имплантолог, врач стоматолог-пародонтолог
Драничникова Диана ВадимовнаВрач стоматолог-детский, врач стоматолог-терапевт
Колосков Андрей АндреевичВрач стоматолог-ортопед, врач стоматолог-хирург
Левченко Алексей ВячеславовичВрач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-хирург
Лежава Нино ЛеонидовнаВрач стоматолог-хирург, врач стоматолог-имплантолог
Куракулова Лариса ИвановнаВрач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-хирург, врач стоматолог-детский
Кравцова Лариса АлександровнаВрач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-пародонтолог
Воронцова Ольга ГеоргиевнаВрач стоматолог-ортодонт, член профессионального общества ортодонтов россии
Руководитель клиники - доктор Сойфер Владимир Валерьевич, поэтому наш главный приоритет - качество лечения, а не стремление быстро увеличить прибыль. Стоимость услуг ниже средней планки в Москве, в то время как результат лечения всегда превосходен. Ответственный подход отличает нас от множества других клиник
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