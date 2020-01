Американское качество и ответственность

Зубы за 1 день - All-on-4-6 имплантация от 139.000 руб

Пожизненная гарантия с полной персональной ответственностью доктора.

Сойфер Владимир Валерьевич, главный врач и основатель Центра Имплантации более 25 лет проводит лечение пациентов по протоколу "ALL on 4" и "ALL on 6" в России и США.